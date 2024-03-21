الرئيس الأوكرانى يدعو الاتحاد الأوروبى لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده

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دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، دول الاتحاد الأوروبى إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده، وذلك فى كلمة له بالفيديو أمام قمة زعماء التكتل المنعقدة فى بروكسل.



وقال زيلينسكى - فى حسابه على منصة "إكس" اليوم /الخميس/ - إنه ينبغى استخدام العوائد والأصول نفسها لدعم القوات الأوكرانية، موضحا أن الجيش الأوكرانى يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية.



وكان المستشار الألمانى أولاف شولتز قد دعا - فى وقت سابق اليوم - إلى استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة فى المساعدات العسكرية لأوكرانيا.