اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأوكرانى يدعو الاتحاد الأوروبى لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده

الخميس، 21 مارس 2024 10:00 م
الرئيس الأوكرانى يدعو الاتحاد الأوروبى لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده زيلينسكى
أ ش أ

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دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، دول الاتحاد الأوروبى إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتسليح بلاده، وذلك فى كلمة له بالفيديو أمام قمة زعماء التكتل المنعقدة فى بروكسل.


وقال زيلينسكى - فى حسابه على منصة "إكس" اليوم /الخميس/ - إنه ينبغى استخدام العوائد والأصول نفسها لدعم القوات الأوكرانية، موضحا أن الجيش الأوكرانى يحتاج بشكل عاجل إلى المزيد من الدفاعات الجوية.


وكان المستشار الألمانى أولاف شولتز قد دعا - فى وقت سابق اليوم - إلى استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة فى المساعدات العسكرية لأوكرانيا.







زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية




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