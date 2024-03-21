اليوم السابع
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الخشت يلتقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى

الخميس، 21 مارس 2024 05:44 م
الخشت يلتقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الخشت يتباحث حول سبل تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية
محمد صبحى

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استقبل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين ورابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع خاص ضمن فعاليات  المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، والذي عقد بمكة المكرمة تحت رعاية خادمم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية في إطار من الحفاظ على التنوع والهوية مع بناء جسور التواصل تحت مظلة الإسلام الواحد الذي يضم كافة المسلمين تحت سمائه الجامعة، وإزاحة العوائق التي تقف أمام بناء هذه الجسور، وتمهيد الأرض أولا قبل البناء، مع إعادة بناء فهم جديد للعلاقة بين المذاهب الإسلامية في ضوء الكتاب الكريم، وما ثبت يقينا فقط من السنة المتواترة المبينة.

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 الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى والدكتور محمد عثمان الخشت 

 

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 الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى  والدكتور محمد عثمان الخشت  

 







جامعة القاهرة

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