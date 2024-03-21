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الخارجية الأمريكية: قدمنا مشروع لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة فورا

الخميس، 21 مارس 2024 09:47 ص
الخارجية الأمريكية: قدمنا مشروع لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة فورا بلينكن
واشنطن ـ الرياض (أ ش أ)

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" فى قطاع غزة.

وقال الوزير الأمريكي -في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) خلال زيارة إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس- "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول، معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي".

وعن عملية رفح، أوضح بلينكن أن بلاده لا تدعم عملية برية إسرائيلية واسعة في رفح، ويريدون الانتهاء من الحرب للتفرغ لمستقبل قطاع غزة.

وفي شأن البحر الأحمر، قال بلينكن: إن ما يحدث هناك هو مشكلة دولية وليست أمريكية فقط.







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