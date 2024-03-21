الحاجة فرح أم مثالية بديلة ربت 4 أبناء حتى أتموا تعليمهم: "طلعت بيهم من الدنيا"

كتبت - مرام محمد

رحلة عطاء امتدت لسنوات للأم البديلة فرح حسين عبد القادر، ابنة محافظة الجيزة، والتي حصلت على لقب الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2024.

عبرت "فرح" صاحبة الـ65 عامًا، عن سعادتها بتتويجها ضمن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، قائلة: تحملت المسؤولية منذ طفولتي وأصبحت أمًا من صغري، فوالدتي توفيت وعمري لم يكن قد تجاوز الـ7 سنوات، أشقائي كانوا في عمر الزهور، طفل عمره ثلاثة أشهر، وطفل في الثالثة من عمره، أصبحت أمًا لهما، والحمدلله ربنا عوض صبري خير في أولادي وأحفادي، هم اللي طلعت بيهم من الدنيا".

وأضافت "فرح" خلال حديثها لـ"اليوم السابع": "تزوجت وكان لدى زوجي 4 أطفال، أكبرهم في المرحلة الإعدادية، والطفل الثاني في الصف الثالث الابتدائي، والثالث في الصف الأول الابتدائي، والرابع ثلاث سنوات، ربنا أعانني ومنحني القوة وقدرت أكافح واقف في ظهرهم حتى حصلوا جميعهم على مؤهلات علمية عليا، معتز حاصل على كلية تربية، وسيد دبلوم صناعة قسم كهرباء، وهدى دبلوم صناعة قسم تفصيل، وعزة بكالوريوس تجارة".

وتابعت: "الحمدلله أولادي الأربعة تزوجوا وأنجبوا بناتًا وشبابًا في مراحل عمرية ودراسية مختلفة، وابني الأكبر توفى منذ عام، تاركًا ابنة تخرجت من كلية الطب، وطالبًا في كلية الهندسة، وطالبًا في الصف الثاني الثانوي، وجميعهم تربوا على يداي، مؤكدة: "أصعب لحظة في حياتي كانت فراق ابني الكبير، ووفاة زوجي منذ 22 عامًا، حسيت بفراغ كبير من بعده، كانت لحظة صعبة عليا، وحسيت بعدها بمسؤولية أكبر".

وقالت "فرح": "مش بعرف اكتب أو اقرأ وكنت معاهم ومتابعة دراستهم ومذاكرتهم لحظة بلحظة، زوجي أصيب بجلطة وكنت في ضهره، عمري ما حسيت بتعب أو اشتكيت أو طلبت مساعدة من أحد، عيشنا فترة صعبة بعد مرض زوجي، ربيت طيور في البيت وبيعتها لتوفير دخل يساعدنا على المعيشة، كنا ساكنين في بيت، بيعت الحاجات اللي عندي وبيعت قطعة أرض في البلد عندنا، والحمدلله كافحنا وبنينا بيت، اشتغلنا فيه بنفسها من غير عمال، والحمدلله الأولاد كبروا واشتغلوا"، مؤكدة: "بفرح لما بشوف أولادي فرحانين وأحفادي متفوقين علميًا، دي أسعد لحظة عندي".



الام المثالية



الحاجة فرح أم مثالية بديلة



الحاجة فرح وعائلتها