الاتحاد الأوروبى يهنئ برابوو سوبيانتو لفوزه رسميا برئاسة إندونيسيا

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هنأ الاتحاد الأوروبي برابوو سوبيانتو لفوزه رسميا برئاسة إندونيسيا، ونائب الرئيس المنتخب وجميع البرلمانيين المنتخبين حديثا، مشيدا بجهود السلطات الانتخابية الإندونيسية في ضمان إجراء هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة بحرية.



وأعرب الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس عن ترحيبه بالمشاركة النشطة للمواطنين الإندونيسيين في العملية الانتخابية، مما يدل على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور.



وأضاف أنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الإندونيسية الجديدة بمجرد توليها السلطة عبر النطاق الكامل لمصالحنا المشتركة، بما يضمن المنافع المتبادلة لكل من أوروبا وإندونيسيا.



وتابع أن الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا بمبادئ القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يضعنا كشركاء طبيعيين في السعي؛ لتحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع مع وجود رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مركزها.



وكانت لجنة الانتخابات الإندونيسية قد أعلنت رسميا أمس الأربعاء أن وزير الدفاع برابوو سوبيانتو حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 14 فبراير الماضي، حيث توجه أكثر من 164 مليون إندونيسي لصناديق الاقتراع من أصل 204 ملايين مسجلين أي بنسبة مشاركة بلغت نحو 80% مقارنة بـ82% في عام 2019.