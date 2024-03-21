اليوم السابع
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اعترافات سيدتين تسرقان المواطنين فى الموسكى: نفذنا 3 جرائم بأسلوب النشل

الخميس، 21 مارس 2024 04:00 ص
اعترافات سيدتين تسرقان المواطنين فى الموسكى: نفذنا 3 جرائم بأسلوب النشل محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلت سيدتان أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بمنطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل، لافتين إلى أنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة، كما ضبط بحوزتهما 3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

 







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