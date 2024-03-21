استقرار الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.. تعرف على الغسيل التنشيطي للكلى

كتبت فاطمة ياسر

كشف الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي بمودرن فيوتشر، تفاصيل جديدة عن تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت لاعب الفريق، موضحا أنه بدأ اليوم في التنفس بشكل طبيعي بدون أي أجهزة، واستعاد وعيه بالكامل، كما أنه يعي الآن لكل من حوله ومن الممكن أن يتم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بالذاكرة في الفترة المقبلة.



كما تم نقل أحمد رفعت إلى غرفة مجهزة بجوار العناية المركزة، ويتم الآن مراقبة وظائف الكلى، ومن المقرر أن يتخذ الأطباء قرارا بشأن استمرار الغسيل التنشيطي للكلى خلال الساعات المقبلة.



وفي تصريح خاص لليوم السابع أوضح الدكتور أيمن إبراهيم استشاري الكلي والمسالك البولية في كلية طب القصر العيني، أن غسيل الكلي التنشيطي يعد من العوامل التي يقوم بها الأطباء في حالة حدوث خلل في وظائف الكلي، ويكون هذا بشكل مؤقت وليس دائم.



وأضاف أن غسيل الكلي هو العملية الاصطناعية التي يتم من خلالها تنقية الدم من الفضلات باستخدام جهاز خارجي يقوم بهذ العملية.



وأشار إلي أنه في حالة أحمد رفعت، قد يحتاج إلى غسيل الكلى مؤقتا، حيث يقوم المريض بعملية غسيل الكلى لحين أن تقوم الكلي بكفائتها بشكل طبيعي وتقوم بإصلاح نفسها.



وأكد استشاري المسالك البولية والكلي، إلي أن غسيل الكلي المؤقت يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من قصور الكلى الحاد والمرضى الذين يعانون من تسمم بسبب استهلاك أدوية أو مواد سامة، مرضى الحوادث والإصابات أو المرضى الذين يعانون من فشل القلب، وهذا مثل حالة اللاعب أحمد رفعت.



