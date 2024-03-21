استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى بيت لحم ورام الله وطولكرم

رام الله (أ ش أ)

استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم ورام الله وطولكرم، فقد أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح الخميس، فلسطينيًا بعدما أطلقت النار عليه بدعوى العثور على سكين فى حقيبته خلال عملية تفتيش، وتركته ينزف حتى الموت عند مفترق تجمع مُستوطنات جوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة .

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الرجل استشهد متأثرًا بإصابته بعدما ترك ينزف حتى الموت.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو المسن سامح محمد عبد الراعي زيتون (63 عامًا) من مدينة الخليل.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية.

وفي مُحافظة رام الله والبيرة، استُشهد شاب، وأُصيب آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى في حي "سطح مرحبا"، بمدينة البيرة.

وقالت مصادر أمنية إن الشاب محمد نشأت صالحية (19 عامًا) من مخيم الأمعري، استُشهد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط بالبيرة، أحدهما في الفخذ، والآخر في الخاصرة، ووُصفت إصابتهما بالمستقرة.

وأضافت المصادر أن حصيلة شهداء مخيم نور شمس شرق طولكرم، منذ الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم، ارتفعت إلى أربعة شبان، جراء عدوان الاحتلال الذي استمر أكثر من 10 ساعات، وخلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

