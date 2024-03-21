ارتفاع درجات الحرارة فى الإسماعيلية وزوال الشبورة.. فيديو

الإسماعيلية- السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، في ثاني أيام فصل الربيع، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، وشبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة.

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وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 12 درجة والعظمى 26 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس حار، ويبدأ الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء والساعات الأولى من صباح اليوم، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم.

ارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس مائل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 62 درجة والصغرى 13، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26، وبورسعيد الصغرى 11 والعظمى 24 والسويس الصغرى 12 والعظمى 25، والعريش الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.