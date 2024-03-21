ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 86.47 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين بعد مؤشرات أن البنك المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يؤثر في توقعات طلب الوقود في المستقبل.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6% ما يعادل 52 سنتًا لتصل إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% يوم أمس الأربعاء، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 0.5% أى 45 سنتًا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها أيضًا 1.6% في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد انخفضت للأسبوع الثاني، وتراجعت بذلك المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون، مما يعكس طلبًا قويًّا على الوقود.يُشار إلى أنَّ البنك المركزي الأمريكي ثبّت يوم أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، إلا أنَّ صناع السياسة أبقوا على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام، مما يعني أنَّ أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.



