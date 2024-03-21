اجتماع وزارى عربى بالقاهرة لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة

(أ ش أ)

عقد وزراء خارجية مصر سامح شكرى، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، والأردن أيمن الصفدى، ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمى، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعا بالقاهرة، لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس".

وقال" إن الاجتماع يناقش حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات".