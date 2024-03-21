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إصابة 19 طفلا فى انقلاب تروسيكل بقرية عرب كريم فى أسيوط

الخميس، 21 مارس 2024 01:25 م
إصابة 19 طفلا فى انقلاب تروسيكل بقرية عرب كريم فى أسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أصيب 19 طفلا فى حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم للعمل بإحدى المزارع بأسيوط، حيث تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بانقلاب تروسيكل يقل اطفال كان في طريقهم للعمل باحدى المزارع بقريه عرب كريم التابعة لمركز ديروط.

وبالانتقال تبين صحة البلاغ وإصابة 19 طفلا كانوا يستقلون مركبة "تروسكيل" تقلهم إلى إحدى المزارع للعمل فيها على طريق أبو كريم بمركز ديروط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ديروط ومستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.







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