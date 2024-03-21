إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ابو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا حيث تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.