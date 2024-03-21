اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة عشرة فى هجوم صاروخى روسى على العاصمة الأوكرانية

الخميس، 21 مارس 2024 08:47 ص
إصابة عشرة فى هجوم صاروخى روسى على العاصمة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالى كليتشكو، عن إصابة عشرة أشخاص إثر هجوم صاروخى روسى فى وقت مبكر من اليوم الخميس، على المدينة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كليتشكو قوله:"في الساعات الأولى من اليوم، تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي، وسقطت شظايا صاروخ على روضة أطفال في منطقة سفياتوشينسكي، ونشبت النيران في عدد من السيارات".

وأضاف عمدة كييف أنه تم الإبلاغ أيضا عن حريق في محطة محولات فرعية وفي مبنى غير سكني مكون من طابقين في منطقة بوديلسكي نتيجة سقوط حطام الصواريخ، وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عشرة أشخاص، تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية للآخرين في مكان الحادث.







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