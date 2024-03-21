أمين الأمم المتحدة يتلقى التقرير الأول مجموعة المراجعة المستقلة للأونروا

كتبت هند المغربى

يتلقى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تقريرا أوليا من المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) وما إذا كانت تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مجموعة المراجعة، التي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، استعرضت نتائج وتوصيات التقرير الأولي أمام الأمين العام.

وأضاف البيان أن المجموعة وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، موضحا أن مجموعة المراجعة ستقوم الآن بوضع توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية تعزيز وتحسين الأونروا ومن المقرر أن تنشر مجموعة المراجعة المستقلة تقريرها النهائي في 20 أبريل القادم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني- قد أعلن عن المراجعة في فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي تعمل في إطار المراجعة المستقلة مع ثلاث منظمات بحثية.

وأشار البيان إلى أن هذه المراجعة تأتي في أعقاب ادعاءات خطيرة تتعلق بالتورط المزعوم لموظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر. وأوضح البيان أن هذه الادعاءات قيد التحقيق من قِبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة وهو أعلى جهة تحقيق بالمنظمة.