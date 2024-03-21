أمريكا واليابان والفلبين تؤكد التزامها بأمن منطقة المحيطين الهندى والهادئ

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أجرت الولايات المتحدة اليابان والفلبين، مباحثات بشأن الحفاظ على السلام والأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.



وبحسب بيان صحفى ورد على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم/الخميس/، فإن نائب وزير الخارجية الأمريكى كيرت كامبل، التقى مع نائب وزير الخارجية اليابانى أوكانو ماساتاكا، ووكيلة وزارة الخارجية الفلبينية ما. تيريزا ب.لازارو، اليوم فى العاصمة اليابانية طوكيو.



وأكد الدبلوماسيون الثلاثة، التزامهم الجماعى بالحفاظ على السلام والأمن فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بما فى ذلك بحر الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقي.



وناقشوا التعاون الثلاثى فى المجالات المتعلقة بالأمن الاقتصادى والقدرة على الصمود والدفاع والأمن والقانون الدولى للبحار، بما فى ذلك حرية الملاحة وتنامى العلاقات بين الأمم، كما ناقشوا خطط عقد قمة ثلاثية على مستوى القادة فى واشنطن العاصمة فى 11 أبريل المُقبل.



ويأتى اجتماعهم فى أعقاب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى خلال العام الماضى لتعميق التعاون الثلاثى بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين.