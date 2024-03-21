أماكن ركوب أتوبيسات مباراة المنتخب بالمجان.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تشغل وزارة النقل غدا الجمعة، من خلال جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، أتوبيسات بالمجان لنقل جماهير مبارة المنتخب، من الميادين العامة وذلك تسهيلاً على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وتبدأ الأوتوبيسات الساعة 4 عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 سيكون بداية خط السير من الميادين التالية (عبد المنعم رياض ، العباسية، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول" ، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد" بجوار نادى الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي "أمام المركز الاوليمبي"، الجيزة، حدائق الأهرام" أمام نادى حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان "ميدان الاردنية"، الزقازيق امام نادى الشرقية).

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس/ نيوزيلاندا/ كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.



جدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق القطامية السخنة على بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.



أتوبيسات مجانا