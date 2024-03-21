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أقدم مسجد ومطرانية فى بنى سويف.. مشهد يجسد الوحدة الوطنية.. فيديو

الخميس، 21 مارس 2024 08:00 ص
أقدم مسجد ومطرانية فى بنى سويف.. مشهد يجسد الوحدة الوطنية.. فيديو المسجد بجوار الكنيسة فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أجرى اليوم السابع جولة داخل مدينة بنى سويف رصد خلاله تواجد مسجد السيدة حورية بجوار مطرانية بنى سويف فى مشهد لتجمع الأديان فى مكان واحد.

ورصد اليوم السابع المنطقة التى تقع فيها مطرانية بنى سويف، بجوار مسجد السيدة حورية بالإضافة إلى أن المنطقة اسم العديد من المنازل الأثرية القديمة.

وشهدت مدينة بنى سويف، فى الأسبوع الأخير من شهر شعبان الاحتفال بمولد السيدة حورية حفيدة الإمام الحسين.

والسيدة حورية اسمها زينب الحسينية شرف الدين "زينب الصغرى" ويمتد نسبها من الأب إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ونسبها من الأم يمتد إلى بنت كسرى ملك الفرس وحظيت باسم حورية نظرا لجمالها وتقواها، ورافقت رضى الله عنها الجيوش الإسلامية فى فتح مصر وأظهرت شجاعة فائقة فى قتالها جنبا إلى جنب مع الرجال خلال معركة (البهنسا) بالمنيا.







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