أسعار اللحوم والدواجن فى معرض أهلا رمضان بإمبابة بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

يطرح المشاركون في معرض "أهلًا رمضان" في شارع المطار بإمبابة، اللحوم والدواجن، يوميًا، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية التي يطرحها المعرض، وأبرزها (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل).

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن داخل معرض "أهلًا رمضان" في إمبابة، على النحو الآتي: اللحم البلدي بـ270 جنيهًا، وفراخ إنتاج اليوم زنة 1.5 جم بـ180 جنيهًا، وفراخ طازجة زنة 1.3 جم بـ130 جنيهًا، وفراخ طازجة زنة 1.1 جم بـ110 جنيهات.

وتقدم معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، والمقامة في (العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد)، مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن وياميش رمضان، طوال شهر رمضان الكريم، بتخفيضات تصل لـ30%.



