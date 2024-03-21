أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ10.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
- البصل بـ 17 جنيها.
- الطماطم 10.5 جنيه
- البطاطس بـ 15جنيها.
- الجزر بـ 8.5 جنيه .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 18 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيه.
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 14جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 22 جنيها
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 25 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.
- جوافة بـ 25 جنيها.
- يوسفي سكرى 16 جنيها.
- البسلة 35 جنيها.
- الموز البلدي بـ 16 جنيها
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