أخبار مصر.. الرئيس السيسى لـ"المحتكرين": ممكن الحكومة تدخل تجيب سلع من أجل توازن السوق

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة المصرية، اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أكد خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة المشاركة فى ضبط الأسواق من خلال طرح السلع في الأسواق، قائلا: "يا دكتور مصطفي الناس اللى بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع.. من قبل مني لما قالوا اقتصاد حر كان الهدف أن ندي الفرصة للكل والحكومة تراجعت عن هذا الدور.. طبعا بدون شك بعترف أن الفترة اللى فاتت صعبة.. تجاوزنا الفترة دى وفيه استقرار"

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "لما نواجه الاحتكار والمؤسسات المعنية.. خشوا وهاتوا سلع بـ 2 -3 مليار علشان نعمل توازن فى السوق.. مش هقدر أقول ولا هشكك فى ذمم حد ولا في ضمائر حد ولا وطنية حد.. يعني تعمل كده وتطلع تحج أو تطلع زكاة.. مش بقول حد وحش.. نخش ونبعت نجيب سلع والدولة تخش تانى.. واحنا اللى بنوفر الدولار لهم.. طب خلاص"... وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يهنئ بوتين هاتفيًا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لروسيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه ثمن الرئيس الروسي اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيداً بعمق وقوة العلاقات بين مصر وروسيا، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها، وقد بحث الرئيسان في هذا الإطار سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة.

بيان مصرى ـ سعودي ـ أردنى: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين مرفوضة

استضافت جمهورية مصر العربية اليوم 21 مارس 2024 اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

أكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.. فيديو

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والإحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى ( 20 - 21 ) من شهر مارس الجارى.

حيث استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( C-130 ) القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.





انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الاستئناف تتسلم أوراق قضية إحالة المتسبب فى وفاة فتاة الشروق لبدء محاكمته

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة سائق أوبر المتسبب فى وفاة حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق" أو فتاة التجمع تمهيد لتحديد دائرة جنايات لبدء محاكمته.

ويواجه المتهم العديد من التهم منها طبقا لتصريحات الدكتور محمد الأمين محامى المجنى عليها ومنها:

ــ تهمة الشروع فى الخطف.

ــ تزوير محررات رسمية.

ــ تهمة الشروع فى الخطف والتسبب فى الوفاة.

ــ تعاطى المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر.

وتوفيت حبيبة الشماع الخميس الماضى، وكشف التقرير الطبى أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد فى الدورة الدموية تسبب فى توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.

رهام سلامة أول امرأة تتولى منصب مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة رهام عبد الله سلامة نصر مديرة مركز الأزهر لمكافحة التطرف، وتعد الدكتورة ريهام سلامة إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف وإحلال السلام، لذلك تم تكريمها ضمن النماذج النسائية المشرفة.



جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، اليوم الخميس، احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة .



