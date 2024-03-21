أبو ردينة: نحذر من استمرار الاحتلال فى شن حربه الشاملة على الشعب الفلسطينى

رام الله (أ ش أ)

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلى المتواصل على شعبنا الفلسطينى، والذى أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف فى قطاع غزة، واستشهاد تسعة أشخاص فى الضفة الغربية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، يشير بوضوح إلى أن الاحتلال يصر على تحدى المجتمع الدولى، الذى يقف عاجزًا عن محاسبته ووقف حربه على الشعب الفلسطينى.

وأضاف في بيان صحفي "نحذر الجميع من أن استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي".

وأضاف أبو ردينة، أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك.

وأشار إلى أن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأمريكية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار.

وأكد أبو ردينة ضرورة أن يتم التحرك العربي مع الجانب الأمريكي، لاتخاذ قرار جدي من الإدارة الأمريكية لوقف الحرب، ومنع التهجير، حتى لا تبقى دوامة العنف والموت مُستمرة، والتي لن ينجو منها أحد.