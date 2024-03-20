اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير دفاع تونس يؤكد أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة للحفاظ على الأمن

الأربعاء، 20 مارس 2024 08:00 ص
وزير دفاع تونس يؤكد أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة للحفاظ على الأمن وزير الدفاع التونسى عماد مميش
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وذلك خلال جولة تفقدية لفوج المشاة الميكانيكية بولاية الكاف.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية ـ في بيان ـ أن الهدف من الجولة التفقدية هو الاطلاع على جاهزية القوات، حيث تم عرض مهام الفوج والجهود المبذولة في سبيل ضمان جاهزيته من حيث الأفراد والتجهيزات والمعدات.

وأكد وزير الدفاع التونسى ـ خلال الزيارة ـ حرص المؤسسة العسكرية على العناية بالجانب المعنوى لأفرادها والسعي إلى تحسين ظروف معيشتهم .







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