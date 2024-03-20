وزارة الصحة تكشف مكونات مهمة لوجبة السحور.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مكونات وجبة السحور الصحى في رمضان حيث تتضمن الآتى:-

1- الخضروات.

2- الكربوهيدرات مثل الخبز.

3- البروتين مثل الألبان أو البيض.

كانت الدكتورة سحر خيرى، عميد المعهد القومى للتغذية، قد أكدت أن صيام شهر رمضان الكريم من أكثر العادات المفيدة للجسم.



وأضافت عميد القومى للتغذية، أن الجسم خلال العام يستقبل المأكولات التى تحتوى على العناصر الغذائية الضارة مثل الدهون والسكريات مما تؤثر على المناعة وخلايا الجسم.



وأوضحت عميد القومي للتغذية: يأتى شهر رمضان ليكون بمثابة الراحة للجسم، وكذلك تجديد خلايا الجسم وتقوية المناعة، مما تحسن من أداء أجهزة الجسم.