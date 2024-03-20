وزارة الصحة: تقديم جميع خدمات الطوارئ فى المستشفيات بالمجان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن طوارئ المستشفيات العامة والمركزية تعمل على مدار 24 ساعة وتقدم الخدمة للجمهور من المترددين على المستشفي بشكل مجانى .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل إطلاق حملة رمضان بصحة للعام الرابع على التوالى ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الصحة العامة ونشر الوعى الصحى، ومواجهة الشائعات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن حملة رمضان بصحة تستهدف توعية المواطنين بأهم النصائح الصحية لشهر رمضان الكريم مع تشجيع المواطنين وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة السكر - الضغط - الكلى - الكبد - القلب - السرطان بأهمية الكشف والمتابعة واستشارة الطبيب قبل صيام رمضان لمعرفة موقفهم الصحى والطريقة الصحيحة للاستعداد للصيام.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية ومبادرات الصحة العامة تعمل خلال رمضان من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا لتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية.