اليوم السابع
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نقابة الأطباء تعلن عن ممارسة لتشغيل وتأجير نادى بالدقهلية

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:19 م
نقابة الأطباء تعلن عن ممارسة لتشغيل وتأجير نادى بالدقهلية نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء مصر عن ممارسة عامة بالمظاريف المغلقة لتطوير واستغلال وتشغيل قاعة حفلات جاردنز وقاعة حفلات ليالي وكافتيريا ومطعم وكافتيريا بقاعة مفتوحة بالرووف ومنطقة الألعاب وحمام السباحة بنادي الأطباء بطلخا بمحافظة الدقهلية.

 

وكذلك أعلنت نقابة أطباء مصر عن طرح ممارسة عامة بالمظاريف المغلقة لإستغلال و تشغيل قاعة  مفتوحة بالروف  بنادي الأطباء بطلخا بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أنه يمكن تأجير الأماكن المطروحة كاملة أو جزئيا طبقا لقرار لجان البت المالي و الفني.

 

وتمتلك النقابة العامة للأطباء نسبة 67.8% من النادى طبقاً للعقد  الموقع مع مجلس نقابة الدقهلية و تمتلك نقابة الدقهلية نسبة 32.2 %، وذلك طبقاً للشروط  المبينة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك للأشخاص  الاعتباريين الذين لهم سابقة أعمال فى ذلك المجال.

 

وأوضحت أن كراسة الشروط تباع بمبنى دار الحكمة – 42 ش القصر العينى – جاردن سيتى – القاهرة  من  20 مارس 2024 وحتى يوم 31  مارس 2024 وأخر موعد لتلقي العطاءات هو 2  أبريل 2024.


 







نقابة الأطباء

نادى الأطباء بالدقهلية

نادى نقابة الأطباء بالدقهلية



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