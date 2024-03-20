نائب رئيس اتحاد العمال: انتصارات أكتوبر تتجدد فى الجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

هنأ مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجموع الشعب المصرى وعمال مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال البدوى أن انتصارات العاشر من رمضان غيرت التاريخ وخلدت فيه دروسا تتدارسه الأجيال جيل بعد جيل عبر كل الزمان، عن المفهوم الحقيقى للوطنية والدفاع والتضحية بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل الوطن لافتا إلى أن بطولات من ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية فداء لتراب البلاد ستظل محفورة فى أذهان ووجدان الجميع، باعثة الفخر والاعتزاز ونموذجا ناجحا يحتذى به لمواجهة الصعاب والتغلب عليها.

أكد البدوى، أن انتصارات العاشر من رمضان ستبقى أهم الانتصارات على مر تاريخ الحروب وانتصاراتها.و نقطة مضيئة فى سجل الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن انتصارات العاشر من رمضان تتجدد على أرض الواقع، ولكن بأيدى عمال مصر شركاء البناء والتنمية لمصر الجديدة التى تبنى من جديد على أيدى أبنائها من العمال جنبنا إلى جنب مع كل أبناء هذا الشعب العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة لتحقيق نهضة شاملة بإرادة وعزيمة صلبة، لتظل مصر بلدا قوية رائدة، قادرة على حماية مكتسبات وإنجازات تمت على أرضها فى بضع سنين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق خلالها معجزة يقف أمامها العالم منبهرا بما قامت بها مصر ومهدت الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة.



ووجه نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، ومهدوا لعبور المستقبل.