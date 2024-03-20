موعد أذان المغرب فى محافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

موعد أذان المغرب فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كبير من المواطنين ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى كفر الشيخ، اليوم الأربعاء 20-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 20-3-2024، الساعة 6:8 مساء، ومواقيت الصلاة فى محافظة كفر الشيخ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة تبين أن هناك فروق توقيتات بين المدن بمحافظة كفر الشيخ لبعد المسافة بينهم.

مواقيت الصلاة بمراكز محافظة كفر الشيخ، ماعدا بلطيم والحامول.

- موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:12

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:32 دقيقة صباحًا.

موعد شروق الشمس 6:0

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:32 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:08 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:27 مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء فى محافظة كفر الشيخ اليوم الأول من شهر رمضان 13 من الساعات و56 دقيقة.

مواقيت الصلاة لمركزى بلطيم والحامول

- موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:11

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:31 دقيقة صباحًا.

موعد شروق الشمس 5.59

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:03 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:31عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:07 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:26 مساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء فى محافظة كفر الشيخ اليوم العاشر من شهر رمضان 13 من الساعات و 56 دقيقة.

وكان الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أعلن أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز كفر الشيخ، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 6191 مسجدا.