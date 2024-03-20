موعد أذان المغرب فى محافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام عاشر أيام رمضان

الشرقية- فتحية الديب

موعد أذان المغرب فى الشرقية، اليوم الأربعاء عاشر أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كبير من المواطنين ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الاربعاء 20-3-2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم الاربعاء 20 -3-2024 ومواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد اذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:31 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:01 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:29 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 6:06 دقيقة صباحًا.

- موعد اذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:24ساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم فى محافظة الشرقية اليوم العاشر من شهر رمضان 13 من الساعات و 36 دقيقة

ووفقا امساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما ، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام لمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة،أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).



