موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء عاشر أيام رمضان فى محافظة البحر الأحمر

يبحث الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، عن موعد اذان المغرب، موعد افطار الصائمين، حيث يقدم اليوم السابع لقراءه مواعيد أذان المغرب فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة البحر الأحمر .
ويؤذن للمغرب فى محافظة البحر الأحمر، فى عاشر أيام شهر رمضان المعظم الموافق 20 من شهر مارس من عام 2024 فى تمام الساعة 5 و 55 دقيقة حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.
كما أذن لصلاة الفجر فى عاشر ايام شهر رمضان المعظم فى محافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة (4:25 ص). ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء 20/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
- موعد أذان الفجر : فى تمام الساعة 04:25 صباحا.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:47 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:17 عصرًا. - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:55 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:08 مساءً.
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