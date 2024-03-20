اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 03:59 م
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موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء عاشر أيام رمضان فى محافظة البحر الأحمر

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:00 م
موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء عاشر أيام رمضان فى محافظة البحر الأحمر مأذنة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يبحث الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، عن موعد اذان المغرب، موعد افطار الصائمين، حيث يقدم اليوم السابع لقراءه مواعيد أذان المغرب فى المحافظات المختلفة ومنها محافظة البحر الأحمر .

ويؤذن للمغرب فى محافظة البحر الأحمر، فى عاشر أيام شهر رمضان المعظم الموافق 20 من شهر مارس من عام 2024 فى تمام الساعة 5 و 55 دقيقة حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما أذن لصلاة الفجر فى عاشر ايام شهر رمضان المعظم فى محافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة (4:25 ص). ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء 20/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر : فى تمام الساعة 04:25 صباحا.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:47 صباحًا.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:51 ظهرًا.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:17 عصرًا. - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:55 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:08 مساءً.  


 







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موعد اذان المغرب بالبحر الاحمر

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