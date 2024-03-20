اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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معلومة قانونية.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:00 م
معلومة قانونية.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير دار القضاء العالى
كتبت أمنية الموجى

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يعرف التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة أو الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله.

وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي.
7- التقادم.







معلومة قانونية

تنازل المدعي

جريمة التزوير




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