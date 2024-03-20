معلومة قانونية.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير

كتبت أمنية الموجى

يعرف التزوير فى محرر رسمى بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء بالحذف أو الإضافة أو الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله.

وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي:

1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.

2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.

3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.

5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.

6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي.

7- التقادم.