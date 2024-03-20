مصرع طالبتين بكلية طب أسنان بالسويس وإصابة 11 طالبا فى حادث انقلاب ميكروباص

السويس – السيد فلاح

لقي طالبتين مصرعهما وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم "د ق ب 4394" محملة بطلاب جامعيين قبل كارتة الجلالة بـ 3 كيلو على طريق الجلالة الزعفرانة اتجاه القاهرة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوى، بـ11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى المجمع الطبى بالسويس، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة السويس، ورفض 3 مصابين النقل بعد إجراء إسعافات أولية لهم.

تلقى مدير أمن السويس، بلاغًا من نائبه يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "د ق ب 4394" محملة بطلاب جامعيين قبل كارتة الجلالة بـ 3 كيلو على طريق الجلالة الزعفرانة اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن مصرع طالبتين في كلية طب أسنان وهم أروه إبراهيم محمد 18 سنة، طالبة بكلية طب أسنان ومقيمة بالمحلة بمحافظة الغربية، وهنا أسامة غازى18 سنة، مقيم بالمنصورة بمحافظ الدقهلية طالبة بكلية طب أسنان.

وأصيب فى الحادث كل من مونيا عمرو علاء 19 سنة، مقيم بالمقطم فى القاهرة طالبة بكلية طب أسنان، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وريم محمود منصور،22 سنة مقيمة بكفر الشيخ، طالبة بكلية العلاج الطبيعي، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ولطيفه علاء محم، 20 سنة، مقيمة بمحافظة الغربية، طالبة بكلية سياسة واقتصاد، ومصابة بجرح قطعي بالبطن طوله حوالي 10 سم واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين علاء محمد، 18 سنة، مقيمة بالغربية، طالبة بكلية هندسة، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وكريم أيمن عبدالكري، 18 سنة، مقيم بالخانكة، طالب بكلية طب أسنان، مصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، وعلي عادل عبدالحميد جابر،18 سنة، مقيم بالمنصورة في محافظة الدقهلية، طالبة بكلية طب أسنان، اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسام السيد محمد السيد، 31 سنة، مقيم بالدقهلية بدكرنس، سائق السيارة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.