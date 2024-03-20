مصادرة 70 ألف قطعة ألعاب نارية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 70 ألف قطعة من الألعاب النارية خلال حملة تفتيشية بنطاق مدينة العاشر من رمضان، قبل طرحها للبيع في الاسواق .

كانت إدارة تموين العاشر من رمضان ، قد شنت حملة برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية بالإدارة ، للمرور على المحال التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :-

المحضر رقم 3164 جنح قسم اول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبه بالعاشر من رمضان لحيازته 5000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع.

المحضر رقم 3165 قسم اول العاشر من رمضان ضد صاحب مكتبه بالعاشر من رمضان لحيازته 45000 صاروخ والعاب ناريه مختلفه الأحجام والأنواع.

المحضر رقم 3166 جنح قسم اول العاشر من رمضان ضد صاحب كشك لبيع السجائر بالعاشر من رمضان لبيعه بأزيد من السعر الرسمى المقرر وتم التحفظ على 100علبة سجائر.. كما تمكنت الحملة من ضبط 20 ألف صاروخ مع الباعة الجائلين وتم إعدام المضبوطات بطريقه أمنه حفاظاً على حياة المواطنين.

ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

