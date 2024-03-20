مشهد تمثيلي ..الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .
بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو ( 3 أشخاص – والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح" )، وتبين إختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادى.
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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