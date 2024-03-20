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مشهد تمثيلي ..الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على فتاة

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:24 ص
مشهد تمثيلي ..الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على فتاة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو ( 3 أشخاص – والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح" )، وتبين إختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادى.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







الداخليه

مشهد تمثيلى

السوشيال ميديا

حوادث




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