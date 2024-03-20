مركز الفرافرة يطرح شنط رمضان للمواطنين بسعر 125 جنيها بالمنافذ الحكومية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، طرح شنط رمضان بسعر مخفض للمواطنين بسعر 125 جنيها والتى تحتوى على 5 كيلو سلع غذائية منها السكر والمكرونة والأرز والصلصة وذاك حتى نفاذ الكميات المتاحة بالإضافة لاستمرار طرح كبيرة من الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع المخفضة بمنفذ البيع الحكومية التابعة للمركز، وكذلك طرح كميات من البطاطس تتراوح سعرها من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات وربع وغيرها من السلع المخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، شدّد على تكثيف حملات الرقابة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ووجّه بالتوسع فى منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستيعاب إقبال المواطنين، ومنح أحد التجار منفذين أحدهما للحوم والآخر لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة شرط الجدية والبيع بأسعار مخفضة، كما وجّه الوحدة المحلية بضخ كميات كبيرة من البطاطس والطماطم فى الأسواق بسعر 5 جنيهات للكيلو، وتدبير سيارة لنقل الخضروات والفاكهة لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.