اليوم السابع
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محافظ الغربية ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدى بطنطا

الأربعاء، 20 مارس 2024 08:25 م
محافظ الغربية ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدى بطنطا محافظ الغربية ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة العشاء والتراويح
الغربية مصطفى عادل

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أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة العشاء والتراويح في رحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا وذلك احتفالاً بذكرى العاشر من رمضان، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمحافظة الغربية .

وأكد محافظ الغربية أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذي بذل الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

وتنظم محافظة الغربية ليلة اليوم احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا ، بالإضافة الى تكريم عددا من أسر الشهداء .

 







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محافظة الغربية

ذكرى العاشر من رمضان

مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا




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