اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يشدد على رفع القمامة من حرم السكة الحديد لحين انتهاء "مترو أبوقير"

الأربعاء، 20 مارس 2024 07:05 م
محافظ الإسكندرية يشدد على رفع القمامة من حرم السكة الحديد لحين انتهاء "مترو أبوقير" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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اجتمع اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة (نهضة مصر)، وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة تدابير إيقاف قطار أبو قير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

 

وكلف محافظ الإسكندرية شركة نهضة مصر بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية بدءًا من الغد يوم الخميس وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسئولياتها فى هذا الشأن.

 

كما وجه محافظ الإسكندرية بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، والمنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.







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