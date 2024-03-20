محافظ أسوان يشارك الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية حفل الإفطار الجماعى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أبناءه حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة، اليوم، بدار رعاية البنين بمناسبة احتفالات شهر رمضان المعظم بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الإجتماعية للبنين والبنات، والفتيات القبطيات، بالإضافة إلى وفود من المواطنين.

يأتى هذا فى تقليد سنوى ووسط مشاعر الأبوة والإنسانية، وأجواء من السعادة والبهجة، وتوزيع الهدايا المتنوعة، ضمن حملة "إفطار صائم"، والتى ينفذها مؤسسة مصر الخير ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وخلال حفل الإفطار الذى حضره الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، تبادل اللواء أشرف عطية، الحديث مع أبناءه من دور الرعاية الإجتماعية للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية.

وأشار، إلى أن المحافظة لن تدخر أى جهد من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسوانى، ولاسيما أبنائنا بدور الرعاية الإجتماعية ليكونوا إضافة طيبة لوطنهم.

وفى نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه من دور الرعاية وأيضاً المواطنين، فضلاً عن الإستماع لمطالبهم ، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها.



محافظ أسوان يشارك الأطفال (1)



محافظ أسوان يشارك الأطفال (2)



محافظ أسوان يشارك الأطفال (3)



محافظ أسوان يشارك الأطفال