مجلس التعاون الخليجى يؤكد أهمية توحيد الجهود لتعزيز مفاهيم الحياة والإنسانية

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية توحيد كافة الجهود التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحياة الإنسانية خاصةً فيما يشهده العالم من صراعات وأزمات طالت أرواح الأبرياء.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي في المفوضية الأوروبية مرجريتيس شيناس، حيث تم استعراض العلاقات الاستراتيجية والوثيقة التي تربط مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث أخر المستجدات المتعلقة بمسار إعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق مفاهيم الأمن والاستقرار، وتعميق الثقة المتبادلة، والتعاون في جميع المجالات "ذات الاهتمام المشترك" بما يحقق المصالح المشتركة، بما في ذلك احترام كافة وجهات النظر والمبادئ والمفاهيم.

وفي السياق، التقى جاسم محمد البديوي بالمديرة العامة بالإنابة لمديرية الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية بياتيه جيميندر، حيث ناقشا عدة موضوعات أبرزها موضوع مسار إعفاء التأشيرة الشنغن لمواطني دول المجلس، وآلية التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتنمية، واستعراض جهود الجانبين في هذا المجال، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم الأهداف المشتركة.

وأشادت جيميندر، بجهود دول المجلس تجاه تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، خاصةً التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والحرص الدائم لدول المجلس أيضا على التواصل مع الجانب الأوروبي، وإقامة ورش العمل المشتركة في هذا المجال بما يسهم في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.