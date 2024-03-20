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كيف تقودك جريمة سرقة التيار الكهربائى إلى السجن

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:30 ص
كيف تقودك جريمة سرقة التيار الكهربائى إلى السجن جريمة سرقة التيار الكهربائى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قد يظن البعض أن سرقة التيار الكهربائي جريمة بلا عقاب، لكن في الحقيقة أن هذه الجريمة قد تقود صاحبها إلى خلف القضبان، واليوم السابع يوضح في التقاط التالية كيف يحدث ذلك؟
 
بالرغم من  صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
 ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين .
 
 






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