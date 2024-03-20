فقدان 5 أشخاص جراء انقلاب ناقلة كيماويات كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت سلطات خفر السواحل اليابانى فقدان خمسة أشخاص، وإنقاذ ستة آخرين، جراء انقلاب ناقلة كيماويات كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان.

وذكر المكتب المحلى لخفر السواحل اليابانى - بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الناقلة كانت تقل 11 شخصا من جنسيات مختلفة (ثمانية إندونيسيين واثنان من كوريا الجنوبية ومواطن صيني واحد).

ووفقا للمكتب لم تعرف بعد الحالة الصحية لأفراد الطاقم الستة الذين تم إنقاذهم.

وأفاد المكتب بأن السفينة التي تزن 870 طنا كانت تحمل على متنها 980 طنا من حمض الأكريليك، وأصدرت تحذيرات أنها تواجه رياحا قوية وأمواجا عالية وقت وقوع الحادث.