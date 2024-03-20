اليوم السابع
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ضبط 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بالمنيا في رمضان

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:33 ص
ضبط 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بالمنيا في رمضان ألعاب نارية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة سيدة بالمنيا بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالإتجار فى الألعاب النارية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و40 جوال بإجمالى 5مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).







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الداخلية

حوادث

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أمن المنيا




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