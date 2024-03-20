اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 11:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مقاول هارب من 20 سنة سجن و22 مليون جنيه غرامات

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:41 ص
ضبط مقاول هارب من 20 سنة سجن و22 مليون جنيه غرامات قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكما قضائيا فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه.

 


وتمكنت الجهود من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه.

 







تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

الداخلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة