ضبط مقاول هارب من 20 سنة سجن و22 مليون جنيه غرامات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكما قضائيا فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه.



وتمكنت الجهود من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكما قضائيا فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه.