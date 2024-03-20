ضبط عاملين وراء سرقة متعلقات فتاة من داخل مطعم في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاملين، لاتهامهما بسرقة متعلقات فتاة من داخل مطعم بالعجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تقدمت فتاة ببلاغ لقسم شرطة العجوزة، أفادت فيه بتعرضها لسرقة متعلقاتها أثناء تواجدها داخل مطعم.

بإجراء التحريات تبين أن عاملي جمع قمامة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطهما اعترفا بارتكاب السرقة، وأرشدا عن حقيبة الفتاة وهاتفها المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.