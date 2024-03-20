اليوم السابع
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ضبط طالب قتل خالته شنقا بإيشارب عقب اكتشافها سرقته فى المنوفية

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:46 م
ضبط طالب قتل خالته شنقا بإيشارب عقب اكتشافها سرقته فى المنوفية حبس
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث الشهداء بمحافظة المنوفية من ضبط طالب وذلك لقيامه بقتل خالته خنقا بإيشارب، داخل منزلها وذلك عقب اكتشافها قيام المتهم بسرقتها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت سيدة بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، قد لقيت مصرعها شنقا داخل شقتها فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء ، يفيد من تلقيه بلاغا شخص يفيد بتغيب شقيقته ، على الفور تم الذهاب إلى الشقة التى كانت تقنط بها وتبين وجودها جثه هامدة مشنوقه ومعلقه بالسقف وسرقة بعض محتوياته من شقتها، قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة، المقدم كريم الضبع رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء والنقيب أحمد حافظ معاون المباحث، لسرعة كشف غموض الواقعة والمتسبب فى ذلك ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيقتها، عقب إكتشافها قيامه بسرقتها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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كفر عشما




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