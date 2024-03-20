ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات على هاتف محمول بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عامل؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على هاتف محمول بمركز أبو كبير، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إِشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول "صبري عادل" 18 عاما، مقيم بقرية الغابة البلد بمركز أبو كبير، مصابا بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وتوفى في اليوم التالي متأثرا بإصابته التي حدثت يوم 5 مارس الجاري، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وبسؤال أهلية المجني عليه اتهموا صديق له يدعى "محمد س" 24 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، بقتل المجني عليه داخل منزل أهله بسبب خلافات على هاتف محمول، والفرار فور ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4528 لسنة 2024 جنح مركز أبو كبير.

وتوصلت التحريات إلى صحة الاتهام وأن المتهم قد قتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض "سكين" سدد به طعنة نافذة استقرت بجسد المجني عليه ونقل على إثرها المستشفى ليفارق الحياة في اليوم التالي، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.