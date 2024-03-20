زراعة جنوب سيناء: ورشة تدريبية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة المصرية

جنوب سيناء فايزة مرسال



نظمت مديرية الزراعة بجنوب سيناء ندوة بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة المصرية تحت برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء بشأن الإهتمام بنشر ثقافة الوعى والإهتمام بالتحضر للأخضر والاهتمام بالزراعات الذكية وفى إطار اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على البيئة و المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون شجرة.

عقدت ندوة بالتعاون مع مركز الإعلام بعنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة المصرية وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات

وأكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء و الخبير في السياسات الزراعية مدير المديرية بإلقاء الضوء على مفهوم التغيرات المناخية وأهم الظواهر التى تنتج عنها كظاهرة التصحر وذوبان الجليد والأمطار والسيول واندلاع الحرائق وتعاقب الفصول وغيرها من التأثيرات البشرية على البيئة المحلية والدولية، تم مناقشة اسباب حدوث تلك التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها والحد من تأثيرها على البيئة وأثرها على الحياة

وأشار الدكتور شطا إلى أهمية الزراعة فى حياة الإنسان والتطور التاريخى للزراعة مع شرح وتوضيح لما وصلت إليه الزراعة من تقدم وعمل مقارنة سريعة مع بعض الدول الأخرى.

وفى نهاية الندوة قام بعرض لأهم الزراعات التى تشتهر بها المحافظة كالنخيل والنباتات الطبية والعطرية وما وصل إليه القطاع الزراعى فى محافظة جنوب سيناء من تطور وتقدم يبدو من خلال المساحات التى تتزايد علاوة على تزايد زراعات القمح والشعير ومختلف الزراعات الأخرى، شارك فى اللقاء كلا من إيهاب بمركز الإعلام والدكتورة نها مديرة إدارة التدريب بالمديرية و أحمد و سيد مدير المدرسة.



