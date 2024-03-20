اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تحذر اليابان من عواقب تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:17 ص
روسيا تحذر اليابان من عواقب تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليابان من عواقب تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القائم بأعمال مدير الدائرة الآسيوية الثالثة بالخارجية الروسية سيرجى جيستكي - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الأربعاء، "إن روسيا حذرت عبر القنوات الدبلوماسية اليابان من عواقب تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" عبر الولايات المتحدة".

وأضاف:" عندما أجرت إدارة فوميو كيشيدا في ديسمبر2023 تخفيفا للتشريعات الوطنية من أجل تصدير المنتجات العسكرية وتوريد صواريخ باتريوت المجمعة في البلاد بموجب ترخيص إلى واشنطن حذرنا الجانب الياباني مباشرة عبر السفير الياباني بموسكو بأنه ليس لدينا أدنى شك بأن المستفيد النهائي من مثل هذا القرار هو نظام كييف ".

وتابع جيستكي :" أن مثل هذه التعاون في مواصلة ضخ القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة يعتبر تواطؤ في أعمال كييف الإجرامية، والتي لا تنطوي إلا على زيادة في عدد الضحايا".







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