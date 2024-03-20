رهبان جدد بدير القديسين الأمير تادرس والقوى الأنبا موسى ببرية الفرما فى عيد الصليب

كتب: محمد الأحمدى

احتفل دير القديسين الأمير تادرس والقوى الأنبا موسى ببرية الفرما، أمس، بعيد الصليب المجيد، حيث صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد ورئيس الدير القداس الإلهى، وشاركه الصلوات أصحاب النيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرما، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس.

وصلى أصحاب النيافة صلوات رهبنة 3 رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

الراهب القس اسحق الأمير تادرس.

الراهب شنوده الأمير تادرس.

الراهب كاراس الأمير تادرس.



وتم تغيير إسم الأب الراهب القس تادرس الشنوتي (استراليا) إلى الراهب القس تادرس الأمير تادرس.



يُذكر أن الدير اعترف به المجمع المقدس فى جلسته الأخيرة فى السابع من مارس الجارى كأحد الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.