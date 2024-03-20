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رسميًا.. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل لأجل غير مسمى

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:26 م
رسميًا.. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل لأجل غير مسمى ترودو
وكالات

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أعلنت الحكومة الكندية، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلى إلى أجل غير مسمى، وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: "تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل".

وأضاف البيان أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 يناير تمت مشاركتها مع اللجنة النيابية التي تدرس هذا الأمر.

وتابع البيان: "منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا".

ولا تزال تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل 8 يناير سارية، بحسب مكتب وزير الخارجية.

وذكرت شبكة CNN سابقًا، أن كندا أوقفت مؤقتًا صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل في يناير نظرًا لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.







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